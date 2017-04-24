«Бавария» нацелилась на Марио Гомеса в качестве замены Левандовскому

Тренерский штаб мюнхенской «Баварии» проявляет интерес к нападающему «Вольфсбурга» Марио Гомесу, сообщает интернет-издание Sport1.
Согласно информации источника, после поражения от мадридского «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов в немецком гранде поняли, что команде необходим второй центрфорвард. Левандовски из-за травмы не смог принять участие в первой игре, в которой «Бавария» на своём поле уступила со счётом 1:2.
Гомес с 2009 по 2013 год уже защищал цвета мюнхенцев, после чего играл за «Фиорентину» и «Бешикташ». Ряды «волков» он пополнил перед стартом нынешнего сезона и по итогам 30 туров Бундеслиги принял участие в 29 матчах, отметившись 14 голами.