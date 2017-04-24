Яя Туре хотел бы, чтобы матч «МС» — «МЮ» прошёл без арбитров

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре надеется, что перенесённый матч 26-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» будут обслуживать компетентные арбитры. Ивуариец предложил и вовсе провести игру без судей.
Накануне «Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» (1:2) в дополнительное время полуфинального матча Кубка Англии и Туре остался недоволен судейством.
«Я думаю, что «Арсенал» играл хорошо и, возможно, заслужил победу, но мне грустно из-за ошибок арбитра. Может быть, в четверг у нас будет более хороший рефери, а может, и вовсе сыграем без судей. Я бы предпочёл второе», — цитирует Туре Goal.
Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 27 апреля. Начало – в 22:00 мск.