«Здесь всё понятно». Игрок «Боруссии» Д Эмре Джан — о фаворите в матчах с «ПСЖ»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился ожиданиями от противостояния с «Пари Сен-Жермен» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдёт сегодня, 1 мая. Команды будут играть на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Ответная игра в Париже (Франция) состоится 7 мая.

«Если вы хотите выбрать фаворита и аутсайдера, то, наверное, здесь всё понятно. Но есть только два матча, в которых всё возможно. Может быть, у нас меньше опыта, но зато у нас больше голода. Мы должны использовать это. Мы готовы!» — приводит слова Джана официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» прошла мадридский «Атлетико» по сумме двух матчей — 5:4.