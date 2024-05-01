Черчесов отреагировал на решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил решение руководства «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком. По мнению Черчесова, данное решение является продуманным и правильным.

«Если руководство клуба приняло решение продлить контракт с Сергеем Богдановичем, то оно правильное. Именно этот сезон у «Зенита» неоднозначный и непростой, ушли ключевые игроки, как Малком, Кузяев. Многое пришлось перестраивать. Иногда команде может не хватать и одного игрока для того, чтобы играть как прежде, а когда теряешь нескольких, приходится совсем непросто. Считаю, что решения, принимаемые руководством «Зенита», продуманные, там планы верстают заранее на несколько лет, процесс не прекращается и не приостанавливается. Следовательно, и по Семаку решение не спонтанное и принято не просто так», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев.