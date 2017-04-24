Яровинский: Красич не подошёл под тактическую модель ЦСКА

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал информацию о том, что полузащитник Милош Красич, в марте продливший контракт с польским клубом «Лехия» (Гданьск), мог вернуться в московский клуб.
«Мы отказались от возвращения Милоша Красича, так как игрок не подошёл под тактическую модель команды», — сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Красич играл за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе красно-синих становился двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, а также обладателем Кубка УЕФА.
Красич: зимой в ЦСКА рассматривали вариант с моим возвращением в Россию