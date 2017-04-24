Летом в России и Болгарии откроются футбольные отряды «Спартака»

Летом 2017 года в МДЦ «Артек» и СОК «Камчия» откроются футбольные отряды «Спартака», информирует официальный сайт клуба.
Детская программа спартаковцев, по которой будут проходить занятия в Крыму и Камчии, носит спортивно-оздоровительный характер. Практические уроки будут посвящены совершенствованию игровых навыков и укреплению общефизической подготовки.
Методика обучения разработана тренерами Академии «Спартак» им. Фёдора Черенкова при активном участии вожатых МДЦ «Артек» и СОК «Камчия». Подробности вы можете узнать на сайте лагерей.