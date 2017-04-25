Селезнёв: «Кубань» может исчезнуть? Вообще не могу понять, как такое возможно

Бывший футболист «Кубани» и «Шахтёра» Евгений Селезнёв, ныне выступающий в Турции за «Карабюкспор» рассказал о своем иске к «Кубани» и подверг сомнению информацию о том, что клуб находится на грани банкротства.
«Судился с «Кубанью» и через суд деньги свои забрал. Сразу, как только в «Шахтёр» вернулся. Всё прошло быстро. Беспроигрышный вариант, ведь в контракте всё было прописано, как надо.
«Кубань» может обанкротиться летом? Не знаю, что и сказать… Вообще не могу понять, как такое возможно. У Краснодарского Края нет денег? Я не поверю! Кубань – богатый край, неужели не тянут? Я знаю лично очень хороших людей из фан-движения «Кубани», которые живут клубом. По отношению к ним это будет нечестно. Не может такого быть», — сказал Селезнёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.