Мончи: я не успокоюсь ни на секунду, пока не достигну с «Ромой» целей

Новый спортивный директор «Ромы» Мончи, который накануне официально вступил в новую должность, обратился к болельщикам римского клуба. 48-летний специалист подписал с римлянами контракт на четыре года с опцией продления на пятый сезон.
«Я очень рад, очень мотивирован и очень благодарен за интерес, который клуб проявил ко мне, и это, пожалуй, для меня самое главное: чувствовать себя востребованным. У меня есть огромное желание начать работать.
Какие аспекты привлекли меня в «Роме»? По существу, это энтузиазм и интерес, который «Рома» проявила с первого дня, а также потенциал клуба, который имеет достаточно места, чтобы достичь важных целей. Работа в «Роме» даёт мне большую мотивацию и помочь команде достичь важных успехов, и это делает меня счастливым.
Мое послание болельщикам заключается, прежде всего, в благодарности за демонстрацию одобрения моей кандидатуры, которую я получил в социальных сетях. Я отдам всё, чтобы позволить «Роме» быть как можно выше. Я не успокоюсь ни на секунду, пока не достигну с «Ромой» целей, которые мы ставим", — цитирует Мончи официальный сайт «Ромы».