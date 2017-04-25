«Саутгемптон» может продать летом ван Дейка за £ 50 млн

«Саутгемптон» может выручить £ 50 млн в случае, если летом согласует сделку с каким-либо клубом по продаже защитника Вирджила ван Дейка. Как сообщает The Telegraph, в борьбу за защитника включился «Арсенал», однако главным претендентом на 25-летнего игрока по-прежнему является «Челси».
Лондонцы в его лице видят замену Джону Терри, который покинет синих по окончании текущего сезона. Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к ван Дейку со стороны «Ливерпуля», «Эвертона» и «Манчестер Сити».
В текущем сезоне голландец, чей контракт со «святыми» рассчитан до 2022 года, провёл в чемпионате Англии 21 матч и забил один мяч.