На «Крестовском» подвели итоги заседания совета оргкомитета «Россия 2018»

На стадионе «Санкт-Петербург» подвели итоги заседания совета оргкомитета «Россия 2018» при участии ФИФА. В нём принимали участие заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура и директор департамента по проведению соревнований ФИФА Колин Смит.
«Мы завершили очередное заседание. В течение дня мы обсудили всю подготовку к Кубку конфедераций. У нас есть правильное движение вперёд. Совместная работа с ФИФА даёт успех. Все четыре стадиона введены в эксплуатацию. Они начинают принимать тестовые мероприятия. Также готовы 12 предматчевых сооружений. Завершён набор волонтёров, было 12 человек на одно место. Было 175 тыс. заявок из 90 стран мира. Теперь идёт активное обучение волонтёров. Мы ввели новый вид безопасности и сервиса — это паспорт болельщика, мы активно внедряем его. Россия готова к Кубку конфедераций. Есть вопросы, которые нужно завершить до 2 июня. Мы полны решимости провести Кубок конфедераций на самом высоком уровне», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.