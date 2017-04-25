Смит: надеемся, поле на арене «Санкт-Петербург» в ближайшее время станет лучше

Директор департамента по проведению соревнований ФИФА Колин Смит после заседания совета оргкомитета «Россия 2018» поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург», где 17 июня состоится первый матч Кубка конфедераций—2017 между Россией и Новой Зеландией.
«Мы движемся в правильном направлении. «Спартак» давно принимает матчи на своём стадионе. В Санкт-Петербурге недавно состоялся первый тестовый матч. Всё сработало хорошо, однако мы обратили внимание на некоторые аспекты — мы будем над ними работать. Да, поле вышло недавно из зимней спячки. Надеемся, в ближайшее время оно станет лучше. ФИФА приедет в начале июня в Россию и будет работать рука об руку с властями России, чтобы максимально хорошо подготовиться к турниру», — передаёт слова Смита корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.