Игроки «Спартака» вместе с болельщиками отпраздновали победу над «Уралом»

Игроки «Спартака» после победы над «Уралом» (1:0) в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги вместе с болельщиками команды несколько раз проскандировали: «Вперёд, „Спартак“!»
Победу красно-белым принёс гол Лукаса Фернандо, который пробил с радиуса штрафной — и мяч после рикошета от Грегора Балажица юркнул в угол ворот екатеринбургской команды.
После сегодняшнего матча лидер таблицы РФПЛ «Спартак» набрал 57 очков и вновь на 10 баллов оторвался от ближайшего преследователя — ЦСКА (47), который ещё не сыграл в этом туре.