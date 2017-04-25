Семак: обидно, что по такой игре «Уфа» не смогла увезти очки из Ростова

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал гостевое поражение от «Ростова» (0:1) в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги.
«В первом тайме не так активно, как хотелось бы, играли, но по обоим таймам вопросов к ребятам никаких нет. Единственное, что не получилось, — это забить. Благодарен за самоотдачу, за страсть и желание, с которыми команда играла. К сожалению, даже 99-процентные моменты сейчас не приносят успеха нам.
Обидно, что именно по такой игре не смогли увезти очки из Ростова. Нужно продолжать работать», — заявил Семак в эфире телеканала «Наш футбол».