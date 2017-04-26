Жена Хамеса: не могу ничего утверждать, но муж хочет остаться в «Реале»

Даниэла Оспина, супруга полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, не подтвердила информацию испанских СМИ, что игрок очень близок к смене клубной прописки. Сообщалось, в частности, что руководство и тренерский штаб «сливочных» не видят перспектив для колумбийского футболиста в «Королевском клубе».
«Хамес сконцентрирован на задачах «Реала». Когда надо будет принять решение, он сделает это. И это будет его личным решением. Я ничего не могу утверждать, но муж хочет остаться в «Реале», — приводит слова Оспины Marca.
Перед стартом и по ходу текущего сезона испанские СМИ неоднократно писали о том, что Родригес может покинуть «Реал». В чемпионате Испании «сливочные» провели 32 матча, а сам колумбиец сыграл в 17 из них, выйдя на поле в основном составе в 9 играх. Он отметился 4 голами и 6 результативными передачами.