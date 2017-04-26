Газизов: Семак на верном пути, «Уфа» верит в то, что делает

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после поражения от «Ростова» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ отметил, что главный тренер Сергей Семак находится на верном пути и с его приходом команда начала создавать больше моментов.
«Игра команды перестраивается. Понятно, что хотелось бы другого результата, но сейчас так получается, что шесть матчей не можем победить. Надо пережить эти моменты и прервать эту серию. Нельзя сказать, что «Уфа» плохо играет, наоборот, мы начали создавать больше моментов. Сергей Семак на верном пути, команда верит в то, что делает. Мне нравится, как мы играем. Есть отдельные моменты, в которых выглядим очень хорошо, теперь нужна целостность. Пройдёт и эта полоса», – сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.