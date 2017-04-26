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«Реал» лишил членства 357 человек из-за продажи билетов болельщикам «Барселоны»

26 апреля 2017, среда. 12:51. Футбол

Руководство мадридского «Реала» приняло решение о лишении 357 человек членства клуба, изъяв у них сезонные абонементы на матчи команды.

Подобное решение было принято после домашнего матча 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3). Оно было обусловлено присутствием болельщиков «Барселоны» на тех секциях стадиона «Сантьяго Бернабеу», которые предназначены для болельщиков «сливочных». После матча поступили жалобы относительно того, что слишком много болельщиков сине-гранатовых праздновали голы своей команды на трибунах домашней арены «Реала». Виновниками произошедшего считаются компании, покупающие абонементы у членов клуба и продающие их по самой высокой цене. Руководство клуба выступило в связи с этим и с заявлением, в котором осудило перепродажу и желание коммерческой выгоды в таких случаях.

«Реал» начал проводить около 1450 расследований в отношении тех членов клуба, которые подозреваются в незаконных действиях, связанных с «класико». Клуб отмечает, что будет принимать соответствующие меры для того, чтобы в будущем избежать нежелательных действий. В «Реале» предполагают, что в руках этих компаний находится 2000 абонементов.

Интересно, что «Барселона» также столкнулась с подобной проблемой во время домашнего матча 14-го тура с «Реалом» (1:1). Тогда в клуб поступила жалоба от болельщиков, на что вице-президент сине-гранатовых по связям с общественностью Хорди Кардонер сказал: «Мы стараемся воспрепятствовать незаконной продаже абонементов. Мы продаём билеты нашим болельщикам, но не можем гарантировать, что их не купят поклонники других команд».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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