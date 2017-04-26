Бартон: решение FA всерьёз заставляет меня подумать о завершении карьеры

Полузащитник «Бёрнли» Джои Бартон выступил с официальным заявлением, в котором прокомментировал тот факт, что сегодня футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала его на 18 месяцев за нарушение правил организации, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт.
По данным ФА, в период с 2006 по 2016 год Бартон сделал 1260 ставок на футбольные матчи, выступая при этом за английские клубы. Полузащитник полностью признал свою вину.
«FA объявила мне запрет на 18 месяцев и оштрафовала на £ 30 тыс. за преступления против правил. Я очень разочарован в суровости санкции. Решение всерьёз заставляет меня подумать о завершении карьеры.
Я принимаю тот факт, что я нарушил правила, регулирующие деятельность профессиональных футболистов, но я чувствую, что наказание тяжелее, чем это могло бы быть для других менее спорных игроков.
Я боролся с пристрастием к азартным играм и предоставил FA медицинское заключение о моей проблеме. Я разочарован тем, что оно не было принято к рассмотрению", — говорится в заявлении на официальном сайте 34-летнего футболиста.