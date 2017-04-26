«Шахтёр» и киевское «Динамо» сыграют в финале Кубка Украины

Донецкий «Шахтёр» выиграл у «Днепра» в полуфинальном матче Кубка Украины. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «горняков».
Единственный гол «Шахтёр» забил в середине второго тайма: на 68-й минуте отличился Тайсон.
В другом матче киевское «Динамо» разгромило «Николаев». Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу киевлян. Хет-трик оформил Андрей Ярмоленко (второй мяч — с пенальти), ещё один мяч забил Тамаш Кадар.
«Шахтёр» и киевское «Динамо» встретятся в финале Кубка Украины, «Днепр» и «Николаев» покинули турнир.