«Барселона» первой в Европе забила 100 голов за сезон в чемпионате

«Барселона» разгромила «Осасуну» в матче 34-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 7:1.
Каталонцы забили уже 101 мяч в этом сезоне чемпионата Испании. «Барселона» стала первой командой в Европе, достигшей отметки в 100 голов в национальном чемпионате за сезон. После 34 туров разница мячей каталонского клуба составляет 101-33.
100-й мяч «Барселоны» в Примере за сезон забил Хавьер Маскерано. На 67-й минуте матча, при счёте 5:1 в пользу каталонцев, он уверенно реализовал пенальти, расстреляв верхний угол ворот.