Энрике: «Малага» и «Реал»? Будь у моей бабушки колёса, она была бы велосипедом

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после разгромной победы над «Осасуной» (7:1) в матче 34-го тура испанской Примеры с иронией признался, что не верит в «Малагу», которая в заключительном, 38-м туре дома сыграет с «Реалом».
Журналист, спросивший у Энрике про «Малагу», намекнул на то, что эту команду возглавляет экс-игрок «Реала» Мичель Гонсалес.
«Можем ли мы рассчитывать на «Малагу»? Если бы у моей бабушки были колёса, она была бы велосипедом», — цитирует Энрике Marca.
«Реал» и «Барселона» набрали по 78 очков и делят первое место, но у мадридцев есть матч в запасе.