Обамейянг провёл переговоры с «ПСЖ»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг после последнего матча чемпионата Германии нынешнего сезона объявит о решении относительно своего будущего, сообщает France Football.
Согласно информации источника, габонский футболист может перейти в «ПСЖ». Отец Обамейянга в январе встречался со спортивным директором парижского клуба Патриком Клюйвертом, а в апреле контакты продолжились. После поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Барселоны» французы обязательно хотят усилить состав команды новым нападающим.
Ранее Обамейянг, имеющий контракт с «Боруссией» до лета 2020 года, неоднократно отмечал, что мечтает выступать за мадридский «Реал».