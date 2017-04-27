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Медведев поручил обеспечить сопровождение ГИБДД для участников КК-2017

27 апреля 2017, четверг. 12:55. Футбол

Премьер-министр Димитрий Медведев отдал поручение обеспечить сопровождение машинами ГИБДД для транспорта участников Кубка конфедераций с 7 июня по 10 июля 2017 года.

«В целях обеспечения подготовки и проведения в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи Кубка конфедераций 2017 года МВД России в период с 7 июня по 10 июля 2017 года осуществлять сопровождение транспортных средств, в которых следуют президент ФИФА, генеральный секретарь ФИФА, члены национальных спортивных сборных команд, получившие право на участие в Кубке конфедераций, спортивные судьи и официальные лица, уполномоченные ФИФА осуществлять контроль за проведением матчей, автомобилями ГИБДД МВД РФ на основании заявок, подаваемых АНО „Организационный комитет “Россия-2018» в порядке, установленном МВД России", — говорится на официальном портале правовой информации.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации Сообщить об ошибке
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Дмитрий Медведев Кубок конфедераций
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