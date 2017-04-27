Навальный: «Крестовский» стоит не 43, а 48 млрд рублей, и это минимальная оценка

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный заявил, что реальная стоимость стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге серьёзно отличается от заявленной местными властями суммы. Ранее сообщалось, что общая смета «Крестовского» составила примерно 43 млрд рублей.
«Друзья, он стоит не 43 мдрд рублей. Цифра эта взята от вице-губернатора Санкт-Петербурга Албина, сообщившего, что «стадион стоит примерно 43 млрд». Я не понимаю, что такое «примерно» для крупного и дорогого сооружения, построенного за госсчёт. Поэтому мы просто сложили все господряды по «Зенит-Арене».
Таким образом мы получаем минимальную стоимость объекта — то, что прошло через систему госзакупок: 48 217 681 401,68 рублей. Сорок восемь миллиардов. И это, повторяю, минимальная оценка. Как видно из таблицы, мы брали не суммы контрактов, а реально выделенные деньги. А в тех случаях, когда информации нет, мы эту сумму вообще не учитывали, хотя вполне вероятно, что её освоили.
Например, буквально в этом месяце «Зенит-Арене» выделили ещё 1,6 млрд рублей, но данных об оплате пока нет, и мы сумму пока не прибавляем. При этом ясно, что через пару месяцев к цене «48 млрд» можно будет прибавить ещё 1,6», – написал Навальный на своём сайте.