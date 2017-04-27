Федерация футбола Албании оштрафована за поведение фанатов на матче с Италией

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал федерацию футбола Албании на 100 тыс. швейцарских франков (€ 92,4 тыс.) за поведение болельщиков на матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Италии (0:2).
Матч, который состоялся 24 марта в Палермо, был остановлен во втором тайме на несколько минут из-за фанатов гостей, бросавших на поле файеры.
Итальянская футбольная федерация была оштрафована на 15 тыс. швейцарских франков (€ 13,8 тыс.), сообщает пресс-служба ФИФА.
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