Матч с «Краснодаром» посетят более 3,5 тыс. болельщиков «Динамо»

В пресс-службе московского «Динамо» заявили, что на матче 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» ожидается больше 3500 болельщиков «Динамо». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, команде Лички достаточно сыграть вничью с «Краснодаром», чтобы выиграть титул. От результата игры «Зенита» с «Ростовом» бело-голубые не зависят. Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России как раз «Динамо».

«Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. Игра между «Краснодаром» и «Динамо» состоится сегодня, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.