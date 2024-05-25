Тен Хаг: «Юнайтед» выигрывал АПЛ 11 лет назад, но люди ждут от нас побед в каждом матче

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что на «красных дьяволов» необоснованно возлагают слишком большие надежды.

«Манчестер Юнайтед» в последний раз выигрывал чемпионат в 2013 году, 11 лет назад. Но они по-прежнему ждут, что мы будем побеждать в каждой игре и находиться на вершине. Этот клуб не готов к подобному», — приводит слова тен Хага Voetball International.

Напомним, по итогам нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. Также подопечные нидерландского специалиста дошли до финала Кубка Англии, где сегодня, 25 мая, встретятся с «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.

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