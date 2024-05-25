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Тен Хаг: дали ли мне гарантии, что я останусь в «Ман Юнайтед»? В этом нет необходимости

Тен Хаг: дали ли мне гарантии, что я останусь в «Ман Юнайтед»? В этом нет необходимости
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что не получал от руководства манкунианского клуба гарантий, что не будет уволен.

«Дали ли мне гарантии, что я останусь в «Манчестер Юнайтед»? В этом нет необходимости. Мы планируем вместе провести следующий сезон», – приводит слова тен Хага британское онлайн-издание Sky Sports.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение уволить нынешнего главного тренера команды Эрика тен Хага после финала Кубка Англии, который состоится сегодня, 25 мая. Нидерландский специалист возглавляет манкунианцев с июля 2022 года. По итогам нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. Это худший результат для «красных дьяволов» за 34 года и за всё время существования АПЛ (с 1992 года).

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