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Тен Хаг: «Юнайтед» настолько великий клуб, что никто и никогда не бывает им доволен

Тен Хаг: «Юнайтед» настолько великий клуб, что никто и никогда не бывает им доволен
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о внешнем давлении на клуб.

«Мы должны были начать что-то строить здесь и уже сделали первые шаги в минувшем году. Однако потом оказывается, что этот клуб настолько велик, что никто и никогда не бывает доволен [происходящим в нём]. Внутри клуба люди были довольны, но за его пределами поднялся шум и начались разговоры о том, что я выиграл только Кубок лиги, а также проиграл финал Кубка Англии и стал третьим. В таком случае у вас отсутствует чувство реальности. У других клубов состав намного лучше», — приводит слова тен Хага Voetbal International.

Напомним, тен Хаг занял должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года.

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