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Источник: матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» может быть сорван

Источник: матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» может быть сорван
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Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Краснодаром» и московским «Динамо», который должен пройти на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре и начаться в 16:30 мск, может быть отменён из-за штормового предупреждения, действующего в городе. Об этом сообщает «РИА Новости».

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По сведениям источника, в пресс-службе РПЛ сообщили, что следят за ситуацией с возможной непогодой в Краснодаре.

Напомним, за тур до завершения Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» имеет в своём активе 53 очка и занимает третье место после 29 проведённых матчей. «Динамо» после аналогичного количества игр заработал 56 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Судьба чемпионского звания решится в двух матчах 30-го тура РПЛ — «Краснодар» — «Динамо» в Краснодаре и «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубым для финиша на первом месте необходима собственная победа и поражение «Динамо», «быки» станут чемпионами только при своей победе и потере очков петербуржцами, бело-голубым для получения золотых медалей достаточно не проиграть самим.

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