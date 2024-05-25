Источник: матч 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» может быть сорван

Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Краснодаром» и московским «Динамо», который должен пройти на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре и начаться в 16:30 мск, может быть отменён из-за штормового предупреждения, действующего в городе. Об этом сообщает «РИА Новости».

По сведениям источника, в пресс-службе РПЛ сообщили, что следят за ситуацией с возможной непогодой в Краснодаре.

Напомним, за тур до завершения Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» имеет в своём активе 53 очка и занимает третье место после 29 проведённых матчей. «Динамо» после аналогичного количества игр заработал 56 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Судьба чемпионского звания решится в двух матчах 30-го тура РПЛ — «Краснодар» — «Динамо» в Краснодаре и «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубым для финиша на первом месте необходима собственная победа и поражение «Динамо», «быки» станут чемпионами только при своей победе и потере очков петербуржцами, бело-голубым для получения золотых медалей достаточно не проиграть самим.