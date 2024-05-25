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В «Пари НН» объяснили, почему Станислав Черчесов посетил базу клуба

В «Пари НН» объяснили, почему Станислав Черчесов посетил базу клуба
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объяснил причины визита бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова на базу нижегородского клуба. Ранее в СМИ появились сообщения, что специалист выступил с мотивационной речью перед футболистами «Пари НН».

«Станислав Саламович приехал на ЦИПР — это международная конференция, проходящая в Нижнем Новгороде. Черчесов присутствует здесь вместе с другими гостями, и у него своя программа. Но он действительно заехал на тренировочную базу «Пари НН», посмотрел, как она функционирует. В это время проходила тренировка команды, Черчесов на неё посмотрел, но не более того. Его визит носил ознакомительный характер», — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Напомним, Черчесов занимал должность главного тренера сборной России с 2016 по 2021 год. За этот период под его руководством российская национальная команда провела 57 матчей во всех турнирах, в которых 25 раз одержала победу, 11 раз сыграла вничью и 21 раз потерпела поражение.

Последним местом работы 60-летнего специалиста стал «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023 года. Вместе с «Ференцварошем» Черчесов дважды выигрывал чемпионат Венгрии, а также завоёвывал Кубок Венгрии.

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