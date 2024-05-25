Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин: нахожусь в Краснодаре — чувствуется накал перед последним туром РПЛ

Роман Шишкин: нахожусь в Краснодаре — чувствуется накал перед последним туром РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший правый защитник «Краснодара» Роман Шишкин поделился мнением о матче 30-го тура РПЛ, в котором «быки» сыграют с «Динамо». Встреча состоится сегодня, 25 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испытываю положительные эмоции от напряжённой интриги в чемпионате, при этом не только наверху турнирной таблицы, но и внизу. Здорово, что интрига сохраняется до последнего тура и непонятно, кто будет чемпионом.

Что касается сегодняшнего тура, то я сейчас нахожусь в Краснодаре — очень много болельщиков «Краснодара» и «Динамо», поэтому чувствуется накал и интрига. Я представляю, что происходит внутри коллективов. Мне кажется, все волнуются и переживают. Но по всем показателям «Динамо» имеет преимущество, им нужно просто не проиграть. Но это тоже будет непросто, потому что «Краснодар» будет играть только на победу», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Шишкин: потенциал по очкам позволял «Спартаку» бороться за медали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android