Роман Шишкин: нахожусь в Краснодаре — чувствуется накал перед последним туром РПЛ

Бывший правый защитник «Краснодара» Роман Шишкин поделился мнением о матче 30-го тура РПЛ, в котором «быки» сыграют с «Динамо». Встреча состоится сегодня, 25 мая.

«Испытываю положительные эмоции от напряжённой интриги в чемпионате, при этом не только наверху турнирной таблицы, но и внизу. Здорово, что интрига сохраняется до последнего тура и непонятно, кто будет чемпионом.

Что касается сегодняшнего тура, то я сейчас нахожусь в Краснодаре — очень много болельщиков «Краснодара» и «Динамо», поэтому чувствуется накал и интрига. Я представляю, что происходит внутри коллективов. Мне кажется, все волнуются и переживают. Но по всем показателям «Динамо» имеет преимущество, им нужно просто не проиграть. Но это тоже будет непросто, потому что «Краснодар» будет играть только на победу», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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