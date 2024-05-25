Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Аленичев назвал чемпиона РПЛ сезона-2023/2024

Дмитрий Аленичев назвал чемпиона РПЛ сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил уверенность, что чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 станет московское «Динамо».

— Хочется услышать от вас чёткий прогноз: как завершатся матчи «Краснодар» — «Динамо» и «Зенит» — «Ростов»?
— «Зенит» однозначно обыграет «Ростов», а «Динамо» не проиграет «Краснодару». Соответственно, «Динамо» станет чемпионом.

— «Динамо» не станет играть на ничью, которая их устраивает?
— Уверен, «Динамо» не будет десятью полевыми игроками ставить «автобус» и играть исключительно в своей штрафной, — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, за тур до завершения сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги первое место с 56 очками в 29 матчах занимает московское «Динамо», на второй строчке таблицы находится набравший 54 очка «Зенит», третьим является «Краснодар», в активе которого 53 очка.

Судьба чемпионского звания решится в двух матчах 30-го тура РПЛ — «Краснодар» — «Динамо» в Краснодаре и «Зенит» — «Ростов» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубым для финиша на первом месте необходима собственная победа и поражение «Динамо», «быки» станут чемпионами только при своей победе и потере очков петербуржцами, бело-голубым для получения золотых медалей достаточно не проиграть самим.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Эксклюзив
Аленичев предположил, что «Краснодар» приготовил премии «Ростову» после игры с «Зенитом»
Материалы по теме
«Зенит» ещё может взять титул! Для этого нужна победа над «Ростовом» Карпина. LIVE
Live
«Зенит» ещё может взять титул! Для этого нужна победа над «Ростовом» Карпина. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android