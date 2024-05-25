«Енисей» обыграл «Тюмень» в матче заключительного тура Первой лиги

Завершился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретились красноярский «Енисей» и «Тюмень». Встреча проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Главным арбитром игры выступил Игорь Захаров. Матч завершился победой красноярской команды со счётом 2:0.

Хозяева открыли счёт в игре во втором тайме после точного удара нападающего Андрея Окладникова на 52-й минуте. Затем полузащитнику Александру Ломакину удалось удвоить преимущество своей команды на 76-й минуте, забив второй безответный мяч «Енисея».

«Енисей» завершил Мелбет Первую лигу сезона-2023/2024, имея в своём активе 51 очко. На момент выхода новости красноярцы занимают шестое место в турнирной таблице до начала остальных семи игр заключительного тура лиги. «Тюмень» по состоянию на конец сезона набрала 48 очков и промежуточно находится на восьмой строчке.