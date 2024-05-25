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«Енисей» обыграл «Тюмень» в матче заключительного тура Первой лиги

«Енисей» обыграл «Тюмень» в матче заключительного тура Первой лиги
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Завершился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретились красноярский «Енисей» и «Тюмень». Встреча проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Главным арбитром игры выступил Игорь Захаров. Матч завершился победой красноярской команды со счётом 2:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 09:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 Окладников – 52'     2:0 Ломакин – 76'    

Хозяева открыли счёт в игре во втором тайме после точного удара нападающего Андрея Окладникова на 52-й минуте. Затем полузащитнику Александру Ломакину удалось удвоить преимущество своей команды на 76-й минуте, забив второй безответный мяч «Енисея».

«Енисей» завершил Мелбет Первую лигу сезона-2023/2024, имея в своём активе 51 очко. На момент выхода новости красноярцы занимают шестое место в турнирной таблице до начала остальных семи игр заключительного тура лиги. «Тюмень» по состоянию на конец сезона набрала 48 очков и промежуточно находится на восьмой строчке.

Турнирная таблица Первой лиги
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