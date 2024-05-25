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Сергей Юран: часто слышу, что большинство хочет, чтобы чемпионом России стал не «Зенит»

Сергей Юран: часто слышу, что большинство хочет, чтобы чемпионом России стал не «Зенит»
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Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о санкт-петербургском «Зените».

«Я не играл ни в «Краснодаре», ни в «Динамо», ни в «Зените», поэтому сложно говорить о симпатиях. Я часто слышу от многих болельщиков и иногда на улице, что большинство хочет, чтобы чемпионом стал не «Зенит». В последние годы гегемоном был «Зенит», поэтому многие настроены на чемпионство «Краснодара» или «Динамо», чтобы прервать эту серию. Гегемония гегемонией, но если ты по спортивной составляющей лучше своих соперников, то всё заслуженно.

Надеюсь, напряжение будет до последней минуты. Матчи начнутся в одно время. Я завидую болельщикам, потому что они будут до последнего переживать. У кого-то полетит телевизор или бутылка, а кто-то будет радоваться (смеётся). В этом-то и прелесть его величества футбола», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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