«Анжи» — «Томь»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Томи» на матч 25-го тура российской Премьер-Лиги.
«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Хубулов, Форбс, Будковский.
Запасные: Фильцов, Брызгалов, Агаларов, Дудиев, Эззатоллахи, Кудряшов, Георгиевский, Хадарцев, Асильдаров, Долгов, Яковлев, Прудников.
«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Сасин, Чуперка, Попов, Пугин, Голышев, Гвинейский, Соболев.
Запасные: Солосин, Букачев, Салахутдинов, Науменко, Большунов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» — «Томь». Начало — в 19:30 мск.