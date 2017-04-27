Бабаев: врачи ЦСКА сделают всё возможное, чтобы Дзагоев смог сыграть в дерби

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева, который из-за повреждения был заменён на 17-й минуте матча 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (4:0). В ближайшем туре «армейцам» 30 апреля предстоит сыграть со «Спартаком».
«Что касается Дзагоева, то да, он получил микротравму и сейчас занимается по индивидуальной программе, готовясь к предстоящему матчу. Но я уверен, что наши врачи сделают всё возможное, чтобы он смог принять участие в матче против «Спартака», — приводит слова Бабаева „Спорт FM“.
Бабаев также заявил, что ЦСКА будет до последнего биться за чемпионство, а также оценил игру нападающего Витиньо.
«Хоть у ЦСКА и остаются теоретические шансы на чемпионский титул, но я считаю, что нужно бороться до конца. Поэтому задача выиграть чемпионат с команды не снимается.
Да, в игре Витиньо прогресс, безусловно, очевиден, но я абсолютно убеждён, что он ещё полностью не раскрыл своего потенциала. Ни для кого не было тайной, что у Витиньо были проблемы с адаптацией. Поэтому клуб многим помог ему в этом плане, реализовав практически новый проект по адаптации. Ему самому нравится, что у него получается играть в футбол и приносить пользу команде, но от него стоит ожидать большего", — заявил гендиректор ЦСКА.