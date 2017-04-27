Ультрас «Динамо» К: мы просто поддержали команду, чей основной цвет — белый

Фанаты киевского «Динамо» опровергли обвинения в проявлениях расизма на матче 4-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги с донецким «Шахтёром» (0:1).
Перед матчем фанаты «Динамо» организовали акцию под названием «Белая шиза», призвав болельщиков приходить на матч в белом. Некоторые радикалы пришли на игру в одежде, напоминающей костюмы расистской организации «Ку-Клукс-Клан», нарисовав на ней свастику. Среди ультрас «Шахтёра» был замечен человек в футболке с изображением Гитлера.
«После матча «Динамо» – «Шахтёр» ряд СМИ в погоне за сенсацией решили назвать акцию расистской. На нашей трибуне никогда не было и никогда не будет места толерантности. Но нам не нужно каждый раз выставлять напоказ свои взгляды – все и так о них знают.
Акция была посвящена исключительно поддержке команды, именно такой посыл мы вкладывали в надпись «100% белый!» на баннере, именно так мы объясняли суть акции футболистам, когда просили их записать видео с приглашением на стадион. Максимум белого цвета, ведь это основной цвет команды, и игроки выходили на поле именно в нём. Акцию «Приходи на стадион в белом» мы начали ещё несколько лет назад, и подобные баннеры появлялись на трибуне не раз.
То, что один человек пришёл на стадион в маске, которая так привлекла внимание журналистов, не даёт им права подписывать под эти действия весь сектор. Если бы мы хотели устроить публичную демонстрацию, таких масок на секторе было бы две тысячи", — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «WBC Ультрас Динамо» в социальной сети «Фейсбук».
Видео можно посмотреть на YouTube.