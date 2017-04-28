Калачёв: если «Зениту» в каких-то матчах помогают, это не красит наш футбол

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв ответил на вопрос о том, возмутило ли его судейство в матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» (2:0). В поединке, состоявшемся 22 апреля в Санкт-Петербурге, в составе гостей было удалено три футболиста.
«Думаю, судья матча „Зенит“ — »Урал" совершил несколько ошибок. В принципе, можно понять игроков «Урала». В первом круге мы вели в матче с «Зенитом» – 2:0. Потом удалили Сашу Гацкана, мы в итоге уступили, настроение было не лучшим… В принципе, я знаю арбитра Еськова. Надеюсь, он просто ошибся в этой встрече и ничего такого не было…
Таким большим командам, как «Зенит», не нужно помогать. Питерцы должны побеждать за счёт мастерства своих футболистов, состав у них очень приличный. А если ещё в каких-то матчах им кто-то помогает, это, наверное, не красит наш футбол", — приводит слова Калачёва «Спорт-экспресс».