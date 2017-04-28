Лёв: состояние Гётце становится всё лучше

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв отметил, что поддерживает связь с полузащитником национальной команды Марио Гётце. Футболист дортмундской «Боруссии» вот уже три месяца не в состоянии выходить на поле.
«В последний раз я говорил с Марио три недели назад и могу сказать, что его состояние становится всё лучше. Ему назначена отличная терапия», — приводит слова Лёва Bild.
В конце февраля врачи выявили у Гётце проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя на неопределённый срок. В этом сезоне Гётце уже точно не выйдет на поле.