«Боруссия» Д и «Хоффенхайм» заинтересованы в услугах Гнабри

Дортмундская «Боруссия» и «Хоффенхайм» заинтересованы в услугах полузащитника бременского «Вердера» Зерге Гнабри, сообщает Kicker.
Согласно информации источника, продолжает проявлять интерес к футболисту и мюнхенская «Бавария». Руководство «Вердера» в свою очередь хотело бы продлить контракт с игроком, но при этом не исключает, что выставит его на трансфер.
Гнабри перешёл в «Вердер» из «Арсенала» летом 2016 года за € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах Бундеслиги, забил 10 голов и отдал 1 результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.