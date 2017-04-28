Серхио Рамос: был бы очень рад завершить карьеру в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос признался, что смена клубной прописки не входит в его планы. Футболист сборной Испании сообщил об этом, отвечая на вопросы болельщиков в социальной сети «Твиттер».
«Я был бы очень рад завершить карьеру в «Реале», — сказал Рамос.
Относительно бывшего главного тренера сборной Испании Луиса Арагонеса, под руководством которого Рамос выиграл чемпионат Европы 2008 года, игрок сказал: «Луис был великим тренером, образцом для подражания и почти отцом для многих из нас. Мы никогда не забудем его».
Кроме того, Рамос отметил, что с детских лет восхищался игрой Роналдо и Клаудио Каниджи.