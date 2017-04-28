Бауса: Месси не был причиной моего увольнения с поста тренера сборной Аргентины

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса опроверг слухи о том, что мнение нападающего Лионеля Месси повлияло на его отставку.
«Я пытался найти для Месси место на поле — то, где он будет чувствовать себя лучше всего. С самого начала я считал, что игра справа для него оптимальна. Предложил ему, и он согласился.
Он никогда не говорил мне, кто должен играть, кто не должен, он не критиковал партнёров по команде. Я с ним часто обсуждал игры, соперников. Но Месси не имел никакого влияния на моё увольнение.
Мне было очень грустно уходить из сборной. Я уверен, что мы добились бы попадания на ЧМ-2018", — приводит слова Баусы A Bola.
Бауса руководил сборной Аргентины с августа 2016 года до апреля 2017 года, под его руководством команда провела лишь восемь матчей (3 победы, 2 ничьи, 3 поражения).