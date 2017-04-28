Ал. Миранчук: смотрю в будущее сборной России с оптимизмом

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук высказал мнение о перспективах сборной России.
«Я смотрю в будущее нашей сборной с оптимизмом.
Чтобы что-то поменять, в том числе в сознании болельщиков, надо всё переворачивать с ног на голову. Нам нужен кураж", — отметил Миранчук.
21-летний хавбек рассказал, что требует от игроков национальной команды главный тренер Станислав Черчесов.
«Он говорит команде: вы должны играть раскрепощенно, в то же время не терять концентрацию. Игрок должен быть спокоен и уверен. Эти слова запомнились. Он так умеет зажечь ребят — побежим на всех парах», — поведал Миранчук, слова которого приводит официальный сайт «железнодорожников».