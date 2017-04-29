Моуринью: ван Гал оставил мне крепкий коллектив в «МЮ», но я сделал его сильнее

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что изменил в психологии того коллектива, который ему оставил предыдущий наставник «МЮ» Луи ван Гал.
«Коллектив был неплохим — отличные люди, отличные парни, целеустремлённые, так что ван Гал проделал качественную работу и оставил мне неплохой коллектив с нормальными взаимоотношениями.
Но я думаю им не хватало ощущения счастья, доверия, веры — им не хватало того, что позволяет биться до конца и придаёт упорства. И когда мы начнём следующий сезон, с сильным коллективом и новыми игроками, мы будем способны на большее", — приводит слова Моуринью Mirror.
Луи ван Гал был главным тренером «МЮ» с 2014 по 2016 год, под его руководством команда выиграла Кубок Англии в сезоне-2015/16.