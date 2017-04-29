Агрессивный фанат напал на комментатора «Ювентуса» во время матча с «Аталантой»

Во время матча 34-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Ювентус» (2:2) комментатор с официального телеканала «Юве» подвергся нападению со стороны одного из болельщиков домашней команды прямо во время эфира. Об этом сообщает Football Italia.
После того, как «Аталанта» сравняла счёт на 89-й минуте встречи, агрессивный фанат «святых» несколько раз толкнул комментатора, сопровождая это оскорбительными выкриками.
Журналист был вынужден на несколько минут прервать свою работу, однако вскоре вернулся к ведению репортажа и объяснил слушателям причину своего отсутствия.