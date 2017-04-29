Комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении Инфантино

Комитет Международной федерации футбола (ФИФА) по этике открыл предварительное расследование в отношении главы ФИФА Джанни Инфантино, сообщает The Telegraph со ссылкой на немецкую газету Der Spiegel.
Расследование касается возможного влияния Инфантино на процесс выборов главы Африканской конфедерации футбола. Новым президентом африканской конфедерации в марте был избран Ахмад Ахмад из Мадагаскара.
Ранее, в августе 2016 года комитет по этике изучал дело о возможной растрате Инфантино средств ФИФА в личных целях, в том числе во время апрельских поездок в Москву и Доху. В октябре того же года комитет расследовал дело о кредите, предоставленном Футбольной ассоциации Словении в 2015 году от УЕФА, где Инфатино занимал тогда пост генерального секретаря. В обоих случаях все обвинения были сняты с чиновника.