«Бешикташу» и «Галатасараю» интересен Бенатиа

Турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай» заинтересованы в приобретении защитника «Ювентуса» Мехди Бенатиа, утверждает Tuttomercatoweb. По данным источника, в Турин уже были направлены официальные запросы о возможности трансфера.
В текущем сезоне Бенатиа провёл 11 матчей в чемпионате Италии и забил один гол.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» проявляет интерес к двум полузащитникам «Сампдории» — 22-летнему Каролю Линетти и 21-летнему Лукасу Торрейре. Кроме того, сферу интересов туринцев попал полузащитник «Монако» Тома Лемар.