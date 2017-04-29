Сегодня пройдёт презентация «Большой энциклопедии российского футбола»

Сегодня в Москве состоится открытая для всех желающих презентация книги «Гол! Большая энциклопедия российского футбола». Энциклопедия создана усилиями журналистов спортивного портала «Чемпионат». Встреча с читателями пройдёт в магазине книжной сети «Читай-город» в ТЦ «Европейский». На вопросы любителей спорта ответят один из авторов книги Олег Лысенко и другие приглашённые гости. Среди гостей ожидается экс-полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко. Начало — в 15:00.
В книге впервые столь подробно собрана информация обо всех самых значимых событиях и фигурах в истории отечественного футбола начиная с 1910-х годов. От создания в 1911 году «отцом российского футбола» Георгием Александровичем Дюперроном первой сборной России до самого ожидаемого в следующем году спортивного события – ЧМ-2018.
Сегодня пройдет презентация «Большой энциклопедии российского футбола»