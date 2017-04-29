Невилл: не думаю, что Браво останется в «Манчестер Сити» в следующем сезоне

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал голкипера «Манчестер Сити» Клаудио Браво, который выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
«Когда у вас такой вратарь за спиной, это заставляет нервничать весь стадион. Он выглядит немного расстроенным, он не выглядит уверенно, в отличие от голкиперов топ-класса. Я не думаю, что он останется здесь в следующем сезоне. Считаю, что Пеп Гвардиола должен быть безжалостным по отношению к Браво», — цитирует Невилла Sky Sports.