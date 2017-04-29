Рочина: «Рубин» сплотился и выдержал неудачную серию

Нападающий «Рубина» Рубен Рочина прокомментировал гостевую победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 26-го тура РФПЛ. Этой победой казанцы прервали семиматчевую серию без побед в чемпионате.
«Очень здорово, что мы сегодня победили. Я себя хорошо чувствовал, несмотря на то что долго не играл. На какой позиции мне удобнее играть? Я готов сыграть на любой, на которую поставит тренер. Самое главное — помочь команде. Но стоит отметить, что под нападающим мне играть нравится.
В первом тайме мы сыграли хорошо, почти всё время доминировали, а во второй половине игры команде пришлось больше времени провести в обороне. У соперника были моменты, но, несмотря на это, в целом мы сыграли здорово.
Теперь наша задача — занять место как можно выше. Будем стараться всегда брать три очка. В футболе у каждой команды случаются неудачные серии. Я считаю, что мы её выдержали. Команда сплотилась, очень здорово себя проявила. Надо продолжать работать и не опускать голову.
Что я буду делать, если Грасия уйдёт? Скажу так: многое зависит от футболистов на поле. Вспомните два пенальти, которые мы не забили. Возможно, если бы ситуация сложилась иначе, разговоров об уходе Грасии не было бы. Что касается лично моих планов, то у меня контракт с «Рубином» на три года, мне здесь очень нравится», — передаёт слова Рочины корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.